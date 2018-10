Nach Pleite in Frankreich : Der Abstiegskampf in der deutschen Nations-League-Gruppe

Nach dem 1:2 in der Nations League am Dienstag in Frankreich kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Klassenverbleib in der Nations League nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

von dpa

16. Oktober 2018, 23:18 Uhr

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw ist auf Hilfe der Franzosen angewiesen, die selbst nicht mehr aus der Liga A des neuen UEFA-Wettbewerbs absteigen können.

Die Ausgangslage für die DFB-Auswahl:

Deutschland steigt aus der Liga A der Nations League ab...,

... wenn die Niederlande am 16. November gegen Frankreich gewinnt.

... wenn die Niederlande am 16. November gegen Frankreich unentschieden spielt und man selbst drei Tage später gegen Oranje nicht mit mindestens vier Toren Vorsprung gewinnt.

... wenn man am 19. November gegen die Niederlande nicht gewinnt.