Weiter als Gruppendritter : Deutsche U20 im WM-Achtelfinale gegen Sambia

«Nach der durchwachsenen Vorrunde sind wir froh, ins Achtelfinale eingezogen zu sein. Sowohl die Spieler als auch die Trainer sind mit der bisherigen Leistung nicht zufrieden. Uns ist bewusst, dass wir uns nun steigern müssen», sagte Trainer Guido Streichsbier vor der Partie am Mittwoch (13.00 MEZ) in Jeju.

Die DFB-Auswahl hatte am Freitag ihr letztes Gruppenspiel nur knapp mit 3:2 (2:0) gegen den WM-Debütanten Vanuatu gewonnen. Das Team beendete die Vorrunde mit vier Punkten aus drei Partien und einem negativen Torverhältnis auf Rang drei.

Nach den ersten zwei Spielen der übrigen Gruppen am Sonntag stand allerdings fest, dass die Mannschaft von Coach Streichsbier zu den vier besten Gruppendritten gehört und damit in die K.o.-Runde einzieht. Argentinien und Honduras lagen in der Tabelle der Teams auf Platz drei hinter der DFB-Auswahl.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 13:25 Uhr