EM-Qualifikation : Deutsche U21 mit 7:0-Sieg in Aserbaidschan

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 17:34 Uhr

Die deutsche U21 hat im vorletzten Länderspiel des EM-Jahres ihre Pflicht erfüllt. Der Europameister um den dreifachen Torschützen Marcel Hartel bejubelte beim EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan einen 7:0 (3:0)-Erfolg.

Einen Monat nach dem 1:3 in Norwegen sorgten Hartel (2./46./58. Minute), Nadiem Amiri (14.), Debütant Aaron Seydel (28.), Lukas Klostermann (60.) und Levin Öztunali (84.) in Baku für einen klaren Sieg. In der Tabelle rückte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz mit dem dritten Sieg im vierten Qualifikationsspiel bis auf einen Zähler an Irland heran. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino.

«Ich bin froh, dass wir unseren Plan umsetzen konnten und absolut zufrieden mit der Leistung des Teams. Wir haben uns auf die Basics wie Zweikampfverhalten und Laufstärke konzentriert und den Aserbaidschanern keinen Raum gelassen, sich zu entfalten», sagte Kuntz. «Dazu hat mir unser Offensivspiel gut gefallen. Sieben Tore muss man auch gegen Aserbaidschan erst einmal schießen.»

Bei der ersten von «zwei kniffligen Aufgaben», wie Kuntz die beiden Spiele gegen Aserbaidschan und in Israel tituliert hatte, erwischte die deutsche Elf durch Hartels Blitztor nach etwas mehr als 60 Sekunden den perfekten Start. Gut herausgespielt musste der Mittelfeldakteur von Union Berlin den Ball vor einer Mini-Kulisse von 150 Zuschauern nur noch über die Linie drücken.

Nachdem die deutsche Mannschaft sich im Gegenzug fast das 1:1 eingehandelt hatte, legte sie einen souveränen Auftritt gegen harmlose Aserbaidschaner hin. Amiri, einer von fünf Europameistern, erhöhte mit einem 18-Meter-Schuss auf 2:0. Nach Vorarbeit von Ochs und Hartel traf der Kieler Seydel bei seinem U21-Debüt zum 3:0.

Wieder Hartel sorgte auch nach der Pause für schnellen Jubel. Seydels Zuspiel in die Spitze verwandelte er nach 22 Sekunden zum 4:0. Per Distanzschuss steuerte Hartel wenig später das 5:0 bei - im fünften U21-Spiel war es sein viertes Tor. «Marcel ist seit seiner ersten Berufung für die U21 ein absoluter Gewinn für unser Team. Seine Leistung und seine Abschlussstärke heute waren überragend», lobte Kuntz. Klostermann und Öztunali sorgten für den Endstand.

Nachdem die deutsche U21 am 10. Oktober beim 1:3 in Norwegen erstmals nach zuvor 16 siegreichen EM-Qualifikationsspielen verloren hatte, stellte Aserbaidschan das Kuntz-Team vor keine Probleme. Zum Abschluss des Länderspieljahres, das für die deutsche Mannschaft beim Titelgewinn im Sommer den Höhepunkt hatte, steht am 14. November noch ein Qualifikationsspiel in Israel an.

Termine U21

Übersicht EM-Qualifikation U21

Mitteilung zur Nominierung

Interview Amiri bei dfb.de

DFB-Junioren bei Twitter

Termine U21