Adidas-Campus : DFB-Team bezieht 2020 EM-Quartier in Herzogenaurach

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Stammquartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird im Adidas-Campus logieren und trainieren.

von dpa

02. Juli 2019, 12:00 Uhr

«Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der Adidas World of Sports in Herzogenaurach auf, teilte der DFB mit. Im weitläufigen Bereich am Firmensitz des DFB-Sponsors sind schon jetzt zahlreiche Fußballplätze, Fitnessbereiche und andere Sportmöglichkeiten integriert. Diese sollen für den Aufenthalt des DFB-Team noch erweitert werden.