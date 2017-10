Nationalmannschaft : Einsatz von angeschlagenem Werner in WM-Quali offen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 17:42 Uhr

Der 21-Jährige stand wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur sowie des Kiefergelenkes nicht im Kader seines Clubs RB Leipzig für die Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln. Ob Werner zur Nationalmannschaft reisen kann, ist noch offen, wie sein Verein mitteilte. Der Angreifer war beim 0:2 in der Champions League bei Besiktas Istanbul wegen Kreislaufbeschwerden ausgewechselt worden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation am Donnerstag auf Nordirland und am kommenden Sonntag zum Abschluss der Ausscheidungsrunde auf Aserbaidschan.

