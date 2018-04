Testspiel : Länderspiel-Kalender 2018 komplett: In Sinsheim gegen Peru

Mit einem Testspiel am 9. September in Sinsheim gegen Peru ist der Länderspiel-Kalender der Fußball-Nationalmannschaft 2018 komplett. Die Partie wurde am Freitag vom DFB-Präsidium bestätigt.

von dpa

20. April 2018, 14:05 Uhr

Am 6. September startet das Team von Bundestrainer Joachim Löw in München gegen Frankreich in die neu geschaffene Nations League. Dies wird zugleich der erste Auftritt der deutschen Nationalelf nach der Weltmeisterschaft in Russland sein.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will beide Spiele auch noch einmal als Werbung für seine EM-Kandidatur nutzen. Die Europäische Fußball-Union UEFA wird am 24. September den Ausrichter der Europameisterschafts-Endrunde 2024 verkünden. «Natürlich wollen wir in diesen beiden Heimspielen vor der Vergabe der EURO 2024 noch einmal eine gute Visitenkarte abgeben und der UEFA zeigen, wie fußballbegeistert, gastfreundlich und weltoffen wir sind», erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

«Auch für die Spieler ist es etwas Besonderes, ein Turnier zu Hause spielen zu dürfen, das wäre eine großartige Perspektive. Für die Nationalmannschaft ginge ein Traum in Erfüllung, wenn der DFB nach der WM 2006 die Europameisterschaft 2024 ausrichten würde», ergänzte DFB-Direktor und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff.

Das DFB-Team trifft in der Nations League in diesem Jahr auch noch auf die Niederlande (13. Oktober und 19. November in Gelsenkirchen) und tritt zum Rückspiel am 16. Oktober in Frankreich an. Am 15. November steht zudem ein Testspiel in Leipzig gegen Russland an.