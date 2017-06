Mindestens Halbfinale : Löws starke Turnierbilanz als DFB-Coach

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Bei allen acht Turnieren mit dem heute 57-Jährigen erreichte die deutsche Nationalmannschaft mindestens das Halbfinale, in das Löw auch beim Confed Cup in Russland mit seinem Perspektivteam vorgestoßen ist. Beim Confederations Cup 2005 und der WM 2006 jeweils in Deutschland war Löw noch Assistent von Jürgen Klinsmann gewesen.

Jahr Turnier Austragungsort Abschneiden 2005 Confed Cup Deutschland Dritter * 2006 Weltmeisterschaft Deutschland Dritter * 2008 Europameisterschaft Österreich/Schweiz Finale 2010 Weltmeisterschaft Südafrika Dritter 2012 Europameisterschaft Polen/Ukraine Halbfinale 2014 Weltmeisterschaft Brasilien Titelgewinn 2016 Europameisterschaft Frankreich Halbfinale 2017 Confed Cup Russland mind. Halbfinale

* Als Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 10:05 Uhr