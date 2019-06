U21-EM : Niederlage gegen Österreich: Fehlstart für Serbien und Jovic

Fußball-Nationalstürmer Luka Jovic hat mit Serbiens U21 einen Fehlstart in die EM in Italien und San Marino erlebt. Die Mannschaft um den Frankfurter Stürmer unterlag in der deutschen Gruppe B mit 0:2 (0:1) gegen EM-Debütant Österreich.

von dpa

17. Juni 2019, 20:37 Uhr

Damit müssen die Serben, die am Donnerstag nächster Gegner der deutschen U21 sind, um das Weiterkommen bangen. Nur der Gruppensieger sowie der beste der drei Gruppenzweiten ziehen ins EM-Halbfinale ein.

Die deutsche Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz startet am Montag (21.00 Uhr/ARD) gegen Dänemark in das Turnier. Stürmer Hannes Wolf, der im Sommer von RB Salzburg zu RB Leipzig wechselt, hatte die Österreicher in Führung gebracht (37. Minute). Später musste der 19-Jährige nach einem Foul verletzt vom Platz getragen werden, Serbiens Vukasin Jovanovic sah die Rote Karte (75.). Sascha Horvath verwandelte den fälligen Freistoß zum 2:0 für den Außenseiter (78.).

Österreich-Coach Werner Gregoritsch, Vater des Augsburgers Michael Gregoritsch, bot vier Bundesliga-Profis auf. Kevin Danso vom FC Augsburg, Philipp Lienhart vom SC Freiburg, der Hoffenheimer Stefan Posch und Mathias Honsak von Holstein Kiel standen in der Startelf.