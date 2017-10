2:0 gegen Polen : U19 erreicht zweite EM-Quali-Runde als Gruppensieger

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrzej Grygiel 1 von 1

erstellt am 10.Okt.2017 | 21:48 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Meikel Schönweitz gewann in Zabrze 2:0 (0:0) gegen Gastgeber Polen und damit auch das dritte Spiel der ersten Ausscheidungsrunde. Beide Teams standen schon vor dem Spiel nach jeweils zwei Siegen gegen Weißrussland und Nordirland in der nächsten Runde.

«Ganz großes Kompliment an die Jungs! Das war ein wirklich starker Auftritt», sagte Schönweitz. Die Tore für das DFB-Team erzielten Jan-Niklas Beste von Borussia Dortmund (68. Minute) und Arne Maier von Hertha BSC (81.). Zuvor hatte Deutschland 7:1 gegen Nordirland und 5:1 gegen Weißrussland gewonnen. Die zweite EM-Qualifikationsrunde wird vom 18. bis 27. März 2018 ausgetragen. Dann qualifizieren sich die sieben Gruppensieger für die EM 2018 in Finnland. Die Auslosung findet am 6. Dezember in der UEFA-Zentrale in Nyon statt.

