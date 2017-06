Abwehrchef Stark fit : U21 bei EM gegen Dänemark mit gleicher Startelf

Mit Abwehrchef Niklas Stark gehen die deutschen U21-Fußballer in ihr zweites EM-Vorrundenspiel gegen Dänemark. Der an den Rippen verletzte Innenverteidiger ist rechtzeitig für die Partie in Krakau fit geworden.