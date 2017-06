EM-Start gegen Tschechien : U21 bereit für Titel-Mission in Polen - Auftakt-Sieg Pflicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Die nächste deutsche Fußball-Generation brennt auf ihren ersten großen Titel. Bei der U21-EM in Polen wollen Max Meyer, Serge Gnabry und Co. den Titel-Coup von 2009 wiederholen und ihr eigenes Stück Geschichte schreiben.

«Am Sonntag gibt es nur noch ein Ziel: Vollgas. Wir wollen natürlich gleich das erste Spiel gewinnen», sagt Kapitän Maximilian Arnold vor der Auftaktpartie gegen Tschechien (18.00 Uhr) in Tychy. Mit einem Erfolg zum Start will die Auswahl von Stefan Kuntz den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen.

Es wäre der erste EM-Titel für eine deutsche U21 seit 2009, als Mesut Özil, Manuel Neuer und Co. zum bisher einzigen Mal in dieser Alstersklasse triumphierten. Für die meisten Spieler im Kader könnte es zudem der erste große internationale Erfolg werden. «Wenn man für Deutschland zu einem Turnier fährt, dann muss schon ganz klar das Finale das Ziel sein», sagt Neu-Berliner Davie Selke, der wie seine Teamkollegen heiß auf die EM ist. «Bei ihm im Zimmer haben wir zwei Feuerlöscher anbringen lassen, weil der so brennt», scherzt Kuntz.

Der Coach arbeitet nach acht Tagen Trainingslager am Chiemsee und zwei Einheiten in Polen an den letzten Feinheiten seiner Startelf und seiner Taktik. «Acht Positionen stehen fest, bei drei grübeln wir noch», sagt der 54-Jährige. «Die Kleinigkeiten sind jetzt gefragt, die Feinabstimmung.» Sorgen macht noch Mittelfeldspieler Meyer, der zuletzt wegen einer Sommergrippe nicht voll trainieren konnte. Im Tor wird zum Auftakt Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern stehen.

Kein Thema bei Kuntz und Co. ist nach Verbandsangaben das Fehlen von gleich acht wichtigen U21-Profis, die stattdessen mit der A-Nationalmannschaft zum Confed Cup gereist sind. «Man hat gesehen, dass die Mannschaft in allen Bereichen gut aufgestellt ist, dass sie wirklich eine Chance hat, da bis zum Ende zu kommen», sagt DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch.

Die Spieler sollen sich auf ihre «eigene Geschichte» konzentrieren - so lautet das Motto. Schon im Eingangsbereich des Teamhotels lesen die Spieler auf einem grünen Teppich: «Schreibt Geschichte. Eure eigene Geschichte.» In den Fluren des Hotels erinnern Fotos an den Weg der Mannschaft bis zur EM nach Polen.

Bevor der volle Fokus auf dem Spiel gegen Tschechien liegt, hatten die U21-Fußballer noch einen wichtigen Termin auf der Agenda: Die gesamte Mannschaft besuchte das frühere Konzentrationslager Auschwitz und gedachte der Opfer des Holocausts. «Das war wichtig für jeden Einzelnen von uns», sagt Kuntz. «Das ist jetzt aber abgeschlossen und ab jetzt konzentrieren wir uns auf das erste Spiel am Sonntag.»

Mit den Tschechen um ihren Top-Torjäger Patrick Schick wartet auf die DFB-Auswahl gleich zum Auftakt in der Gruppe C eine Mannschaft mit «spielerischer Klasse», wie Selke sagt. Dennoch setzt Kuntz auf die Stärken seiner eigenen Mannschaft. «Es ist für uns wichtig, dass wir einen sehr guten Auftritt von unserer Seite aus hinlegen», sagte der Coach. «Dann muss Tschechien gucken, dass sie mit uns klarkommen.»

Weitere Gegner in der Vorrunde sind Dänemark am Mittwoch und drei Tage später Mitfavorit Italien. Da die U21-EM erstmals mit zwölf Teams gespielt wird, kommen nur die Gruppensieger sowie der beste von drei Zweiten ins Halbfinale. «Wir wissen, dass es darauf ankommt, dass wir konzentriert und fokussiert spielen», sagt Kapitän Arnold. «Wenn wir das an den Tag legen, wird es schwer, uns zu schlagen.»

Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern/22 Jahre/2 U21-Länderspiele) - Gerhardt (VfL Wolfsburg/23/12), Kempf (SC Freiburg/22/2), Stark (Hertha BSC/22/14), Toljan (1899 Hoffenheim/22/13) - Arnold (VfL Wolfsburg/23/18) - Weiser (Hertha BSC/23/8), Dahoud (Borussia Mönchengladbach/21/6), Meyer (FC Schalke 04/21/19), Gnabry (Werder Bremen/21/10) - Davie Selke (RB Leipzig/22/11)

Tschechien: Zima (CFC Genua/23/7) - Matějů (Viktoria Pilsen/21/7), Simič (Royal Excel Mouscron/22/2), Lüftner (Slavia Prag/23/10), Havel (Bohemians Prag 1905/22/7) - Jankto (Udinese Calcio/21/3), Trávník (FK Jablonec/23/13) - Černý (Ajax Amsterdam/19/8), Hubínek (Bohemians Prag 1905/22/5), Juliš (Sparta Prag/22/3) - Schick (Sampdoria Genua/21/9)

Schiedsrichter: Manzano (Spanien)

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 16:04 Uhr