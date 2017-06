EM-Halbfinale : U21 mit Philipp und Haberer gegen England

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Der Freiburger Janik Haberer und BVB-Neuzugang Maximilian Philipp spielen in der Partie am Dienstag von Beginn an. Dafür sitzen der Gladbacher Mahmoud Dahoud und Mitchell Weiser von Hertha BSC zunächst auf der Bank.

Auf allen anderen neun Positionen bleibt die Anfangsformationen gegenüber den drei Gruppenspielen unverändert. Kuntz hatte bei dem Turnier zunächst dreimal die gleiche Startelf aufs Feld geschickt, für die Partie gegen England nach drei Spielen in sieben Tagen aber Wechsel angedeutet.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 16:59 Uhr