EM-Qualifikation : U21 ohne Baumgartl gegen Kosovo

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz muss auch im kommenden EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo auf den Stuttgarter Timo Baumgartl verzichten. Der Einsatz der angeschlagenen Thilo Kehrer und Nadiem Amiri in der Partie am 27. März in Mitrovica ist zudem fraglich.

von dpa

23. März 2018, 07:28 Uhr

«Bei Timo haben wir die Nachricht bekommen, dass es nicht gehen wird», sagte Kuntz nach dem 3:0-Sieg der deutschen Nachwuchs-Fußballer gegen Israel in Braunschweig. Der Defensivspieler kämpft noch mit den Folgen einer Gehirnerschütterung.

«Bei Nadiem müssen wir abwarten, er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen», sagte Kuntz über den Hoffenheimer Amiri, der das Stadion auf Krücken verließ. Der Schalker Kehrer litt zuletzt unter einer Augenverletzung. «Bei Thilo wollten wir das Spiel abwarten und dann nochmal telefonieren, ob das Sinn macht», berichtete Kuntz.

Aaron Seydel von Holstein Kiel dürfte nach seinen Rückenbeschwerden dagegen rechtzeitig fit werden für die Partie am Dienstag. «Er hat sich zumindest beschwerdefrei zurückgemeldet, so dass er normalerweise eine Alternative sein müsste», sagte Kuntz.