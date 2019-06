Vize-Weltmeister von 1966 : Wembley-Tor und Wadenbeinbruch: Wolfgang Weber wird 75

Wolfgang Weber hat Fußballgeschichte geschrieben: Das «Wembley-Tor» erlebte er hautnah mit, auch beim Münzwurf von Rotterdam stand er auf dem Platz und spielte im Europapokal gegen Liverpool 70 Minuten lang mit gebrochenem Wadenbein. Am 26. Juni wird Weber 75 Jahre alt.

von dpa

26. Juni 2019, 01:00 Uhr

Torlinientechnik und Videobeweis - als Wolfgang «Bulle» Weber in den 1960er Jahren noch aktiv war, konnten Spieler davon nur träumen.

«Dabei hätten wir im WM-Finale 1966 gegen England die Torlinientechnik gut gebrauchen können», sagte der 53-fache Nationalspieler, der das Wembley-Tor von Geoff Hurst in der Verlängerung aus nächster Nähe erlebte, der Deutschen Presse-Agentur.

Doch für Vize-Weltmeister Weber, der am 26. Juni 75 Jahre alt wird und 1966 mit seinem Tor in der 90. Minute die Verlängerung erst möglich gemacht hatte, ist die wichtigste Änderung im Fußball aber eine ganz andere. «Auswechslungen. Heute ist es einfach: Kannst du nicht mehr, gehst du raus und ein anderer kommt rein», sagte einstige Abwehrspieler des 1. FC Köln.

Erst seit 1967 dürfen in Pflichtpartien Spieler ausgewechselt werden. Zwei Jahre vorher erlebte Köln noch einen Viertelfinalkrimi im Europapokal der Landesmeister gegen den FC Liverpool, und Weber spielte 70 Minuten lang mit gebrochenem Wadenbein. «Was sollte ich tun? Man konnte ja nicht auswechseln, also musste ich doch weitermachen», erinnerte er sich.

Kurios: Nach zwei 0:0-Remis im Hin- und Rückspiel endete auch die dritte Partie in Rotterdam beim 2:2 unentschieden, so dass per Münzwurf der Sieger gekürt wurde. Beim ersten Wurf blieb die Münze jedoch im Rasen stecken, nach dem zweiten jubelte Liverpool. «Ich saß weit weg auf dem Rasen und habe nur versucht, meine Schmerzen in den Griff zu kriegen», erzählte Weber.

Heute schmunzelt der Jubilar, wenn er diese Anekdoten erzählt. Mit den Niederlagen hat er sich arrangiert. Auch mit dem Wembley-Tor. «Natürlich war der nicht drin. Aber die Engländer sind trotzdem nicht unverdient Weltmeister geworden», sagte Weber. «Und lassen wir mal die Kirche im Dorf, früher war an so etwas wie Torlinientechnik doch gar nicht zu denken», haderte er nicht mit dem Schicksal, fügte aber hinzu: «Natürlich wäre auch ich gerne Weltmeister geworden.»

Weiterspielen trotz Wadenbeinbruch und Spielentscheidungen durch Münzwurf - heute unvorstellbar. Andersherum kann Weber die heute teils astronomischen Ablösesummen nicht nachvollziehen. «Kein Spieler ist 200 Millionen Euro Wert, auch keine 100 Millionen Euro», sagte der Vize-Weltmeister. Dem Fußball ist er dennoch weiterhin treu.

Alle Heimspiele des 1. FC Köln, für den er 356 Bundesligaspiele (21 Tore) absolvierte und mit dem er zwei Meistertitel und drei Pokaltitel feierte, verfolgt er im Stadion. Und bei seinem Jugendclub SpVg Porz fährt er so oft es geht auch mit zu Auswärtsspielen. Bei dem Bezirksligisten ist Weber zudem Kassenprüfer. «Aber leider gibt es da nicht viel zu prüfen», sagte er lachend.

Am 26. Juni feiert der einstige Vorstopper seinen 75. Geburtstag. Geschenke will er nicht. «Es reicht, wenn man mir Gesundheit wünscht. Noch ist alles gut, hoffentlich bleibt das so», sagte der Kölner, der jeden Morgen 30 Kilometer mit dem Fahrrad am Rhein entlang fährt. «Da gibt es für mich keine Ausreden und kein schlechtes Wetter.»

Nur einen Wunsch hat er in Sachen Fußball: «Den Videobeweis, den braucht es wirklich nicht. Diese ganzen Unterbrechungen. Das ist vielleicht gut gemeint, aber das sollte man doch besser lassen.»