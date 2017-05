Ajax-Profi : Younes sieht Confed Cup als «Chance, sich zu beweisen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

«Ich sehe es als Chance, dass ich mich in diesem Umfeld beweisen kann», sagte der 23-Jährige vor dem Europa-League-Finale seines Clubs Ajax Amsterdam gegen Manchester United dem Fußballportal «Sportbuzzer».

Younes war von Bundestrainer Joachim Löw als einer von sechs Neulingen für den WM-Testlauf vom 17. Juni bis 2. Juli nominiert worden. Zahlreiche etablierte Nationalspieler bekommen eine Pause. «Auch wenn viele Spieler nicht dabei sind: Diese Mannschaft ist für den Confed Cup die A-Nationalmannschaft. Wir repräsentieren Deutschland! Das muss jedem bewusst sein», sagte Younes.

Er habe in den vergangenen Jahren hart dafür gearbeitet «und diese Nominierung und das Europa-League-Finale sind der Lohn dafür. Das ist eine ganz besondere Phase für mich, in der ich mich präsentieren und den Leuten zeigen will, dass ich in der Lage bin, auf diesem Niveau Fußball zu spielen», sagte Younes. Für die Zukunft schließe er eine Rückkehr in die Bundesliga nicht aus, sieht aktuell jedoch «sportlich keinen Grund für einen Wechsel» von Ajax zurück nach Deutschland.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 08:26 Uhr