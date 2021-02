Frauen-Fußball : Nationalspielerin Doorsoun: Fans im Iran und in der Türkei

Mädchen mit Migrationshintergrund spielen hierzulande viel seltener Fußball als Jungs. DFB-Auswahlspielerin Sara Doorsoun weiß um die Schwierigkeiten - auch wenn ihr iranischer Vater und ihre türkische Mutter sie immer unterstützt haben.

Frankfurt am Main | Sara Doorsoun trägt seit 34 Länderspielen das deutsche Trikot - Fans hat die Nationalspielerin des VfL Wolfsburg aber auch in Ländern, wo der Frauenfußball oft noch verpönt ist. Ihr Vater stammt aus dem Iran, ihre Mutter und Schwester leben in der Tü...

