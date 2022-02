Fussball : Nervosität bei Hannover 96 vor Darmstadt-Spiel

Vor dem Spiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98 wächst beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 wieder die Unruhe. „Die Situation ist hochgefährlich“, sagte Profifußball-Chef Martin Kind dem „Sportbuzzer“. Nach der 1:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim und den beiden Siegen des SV Sandhausen in den vergangenen Tagen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte.

Trainer Christoph Dabrowski machte am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zum Darmstadt-Spiel (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) jedoch deutlich, dass er weiter an seine Mannschaft glaubt. „Ich sehe das nicht als großen Rückschlag, sondern als Teil des Prozesses“, sagte Dabrowski. Die Mannschaft habe bisher in Drucksituationen unter Beweis gestellt, dass sie „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.