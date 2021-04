Quarantäne in der 2. Liga : Neue Corona-Fälle: Task Force „nahezu täglich“ im Austausch

Nach den jüngsten Quarantäne-Fällen für mehrere Mannschaften in der 2.

Frankfurt am Main | Bundesliga verweist die Deutsche Fußball Liga auf den regelmäßigen Austausch der Mitglieder der „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball“ in der Corona-Pandemie. Es werde auch weiter so sein, dass die neuesten Erkenntnisse dabei in die Beratungen einflössen, sagte ein DFL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. In der 2. Liga b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.