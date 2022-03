311. Bundesliga-Sieg : Neuer alleiniger Rekordhalter vor Kahn

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat beim 4:0 des FC Bayern München gegen Union Berlin einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Für den 35-Jährigen war es der 311. Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse. Damit übertraf der Weltmeister von 2014, der in der Bundesliga auch für den FC Schalke 04 spielte, Oliver Kahn. Der ehemalige Nationaltorhüter und heutige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters hatte in seiner Karriere in der Bundesliga 310 Siege gefeiert. Nun ist Neuer ...

