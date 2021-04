Bayern München : Neuer für weitere Zusammenarbeit mit Flick

Kapitän Manuel Neuer hat sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Hansi Flick ausgesprochen und würde auf die Debatte rund um den Trainer beim FC Bayern gerne verzichten.

München | „Ich denke, dass Hansi Flick der richtige Trainer für uns ist. Man hat ja gesehen, wie erfolgreich wir die vergangenen Zeiten verbracht haben. Wir freuen uns, wenn es so weitergeht“, sagte der 35 Jahre alte Fußball-Nationaltorwart bei Sky nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin. Das Thema sei in der Mannschaft „nicht so groß wie...

