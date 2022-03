Bundesliga : Neuer, Lewy, Müller: Münchner Leistungsträger sollen bleiben

Die Team-Senioren Neuer, Lewandowski und Müller scheinen als Fußball-Asse kein Verfallsdatum zu haben. Trainer Nagelsmann betont den Wert seiner drei Kapitäne - am Zug sind aber die Bayern-Bosse.

An den Anfangspunkt seiner steilen Trainer-Karriere im Profi-Fußball kommt Julian Nagelsmann immer wieder gerne zurück. Das erste Gastspiel mit dem FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim stellt dabei eine Premiere dar. Anders als bei seinen zwei Corona-Geisterspielsiegen mit RB Leipzig in Sinsheim sind beim Topspiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.