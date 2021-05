U21-EM : Niederlande möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen U21

Die Niederlande sind im Falle eines deutschen Weiterkommens der nächste Gegner der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Halbfinale der U21-EM.

Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3, 1194 | Oranje gewann das Viertelfinale gegen Mitfavorit Frankreich dank eines Treffers von Myron Boadu in der Nachspielzeit (90.+3) mit 2:1 (0:1). Die Niederländer treffen damit am Donnerstag auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Deutschland und Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. Im anderen Viertelfinale der Fußball-EM setzte sich Spani...

