Fussball : Niklas Jessen unterschreibt Profivertrag beim FC St. Pauli

Talent Niklas Jessen erhält beim FC St. Pauli seinen ersten Profi-Vertrag. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der 18 Jahre alte Mittelfeldakteur einen vom 1. Juli an gültigen Kontrakt unterzeichnen. Über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben. In der laufenden Saison kam Jessen, der auch noch in der U19 spielen könnte, zu 18 Einsätzen für die U23 in der Regionalliga Nord, trainiert aber regelmäßig im Profiteam unter Chefcoach Timo Schultz mit.

„Niklas verfügt über ein starkes Passspiel mit beiden Füßen sowie eine saubere Technik. Er hat sich seit dem Wintertrainingslager sehr gut bei uns eingefügt und sich diesen nächsten Schritt verdient“, lobte Schultz den Nachwuchskicker. „Er ist für sein Alter schon sehr weit und bringt alles mit, um sich auch im Profifußball zu etablieren“, glaubt auch ...

