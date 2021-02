Süper Lig : Özil verliert mit Fenerbahce gegen Galatasaray

Trotz der Einwechselung von Mesut Özil hat Fenerbahce Istanbul das Top-Spiel in der türkischen Fußball-Süper Lig verloren.

Istanbul | Der Club unterlag dem Stadtrivalen Galatasaray mit 0:1 (0:0). Özil war in der 63. Minute in die Partie gekommen und feierte seine Heimspiel-Premiere. Neun Minuten zuvor hatte Mostafa Mohamed die Gäste in Führung geschossen. Galatasaray verdrängte dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.