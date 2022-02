Fussball : OVG lehnt Kölner Eilantrag für mehr Zuschauer im Stadion ab

Der 1. FC Köln darf seine Heimpartien in der Fußball-Bundesliga weiterhin nicht vor mehr als 10.000 Fans spielen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte am Freitag einen Eilantrag des FC gegen die in Nordrhein-Westfalen noch gültige Corona-Schutzverordnung ab. Die Kölner hatten erreichen wollen, dass schon beim kommenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena dürfen - und dabei unter anderem auch auf die Entscheidung der Stadt Köln für sogenannte „Brauchtumszonen“ an den Karnevalstagen verwiesen.

„Der vom Verordnungsgeber bezweckten Abwendung der Gefahren für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems kommt - auch gegenwärtig noch - höheres Gewicht zu als den wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin“, teilte das Gericht zur Entscheidung mit. „Dass die Folgen der derzeitigen Kapazitätsbegrenzung...

