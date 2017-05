Eigentor rettet PSG : Paris Saint-Germain zum elften Mal Cupsieger

vergrößern 1 von 1 Foto: Francois Mori 1 von 1

Der Cupverteidiger gewann mit dem deutschen Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf gegen Außenseiter SCO Angers nur durch ein Eigentor von Issa Cissokho in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Damit sind die Pariser nun alleiniger Rekord-Pokalsieger in Frankreich vor Olympique Marseille.

Die Pariser, die sich vor 78 000 Zuschauer in St. Denis bei Paris mit dem Pokalerfolg unbedingt für die gegen AS Monaco verlorene Meisterschaft rehabilitieren wollten, bestimmten von Beginn an das Geschehen und hatten große Möglichkeiten, die sie aber zunächst nicht nutzten. Die größte Chance vergab Torjäger Edinson Cavani, der nach einer halben Stunde die Hereingabe von Angel Di Maria nicht einschieben konnte. Dazu traf Angers-Spieler Romain Thomas bei einem Klärungsversuch den Pfosten des eigenen Tores.

«Wir müssen unbedingt den Pokal gewinnen - gerade weil wir dieses Jahr nicht die Meisterschaft geholt haben», hatte der deutsche Keeper Kevin Trapp schon im Vorfeld gefordert. Der deutsche Nationalkeeper musste im Finale jedoch wieder auf der Bank Platz nehmen, da sein Konkurrent Alphonse Aréola im Pokal den Vorzug erhielt.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 23:17 Uhr