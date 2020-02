Ligue 1 : Platzverweis für Neymar bei PSG-Sieg - Pfiffe gegen Tuchel

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain geht in der französischen Fußball-Liga nach dem 4:3 (2:2)-Spektakel gegen Girondins Bordeaux weiter mit gehörigem Abstand voran.

von dpa

23. Februar 2020, 23:06 Uhr

Dennoch herrscht eine angespannte Stimmung bei den Hauptstädtern. Bei der Teampräsentation im Prinzenpark gab es erstmals Pfiffe gegen Trainer Thomas Tuchel, berichtete die Sportzeitung «L'Equipe». Und in der Nachspielzeit sah Neymar wegen eines üblen Fouls Gelb-Rot (90.+2 Minute).

In der abwechslungsreichen Partie erzielten der starke Brasilianer Marquinhos per Doppelpack (45.+2. und 63.), Edinson Cavani (25.) und Kylian Mbappé (69.) die Treffer für die Gastgeber. Ui-Jo Hwang (18.), Pablo nach einem schweren Patzer von PSG-Schlussmann Serge Rico (45.+6) und Ruben pardo (83.) trafen für Bordeaux.

Die Pariser, bei denen der deutsche Rechtsverteidiger Thilo Kehrer in der Startformation stand und Julian Draxler nicht zum Einsatz kam, führen die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung vor Olympique Marseille an, die Girondins stehen auf dem zwölften Rang. Tuchel bot Neymar, Angel Di Maria und Cavani in der Startelf auf, obwohl er auf der Pressekonferenz vor der Partie seinen Unmut über eine Geburtstagsparty der Superstars am Donnerstag geäußert hatte.