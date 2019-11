Ex-Nationalspieler : Podolski bei polnischem Club und 1. FC Köln im Gespräch

Interesse am Ex-Nationalspieler: Der 1. FC Köln könnte sich eine Rückkehr von Fußball-Profi Lukas Podolski vorstellen. Doch auch bei einem polnischen Erstligisten macht man sich Hoffnungen.

von dpa

21. November 2019, 16:06 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und der polnische Erstliga-Club Gornik Zabrze werben um Lukas Podolski. «Natürlich würde ich versuchen, so eine Ikone einzubauen. Für uns ist es eine Verpflichtung, so einen Spieler maßgerecht einzubinden», sagte Kölns neuer Sportchef Horst Heldt.

Podolskis aktueller Vertrag bei Vissel Kobe in der japanischen J-League läuft im Januar aus. Polnische Medien berichteten hingegen von einem möglichen Wechsel Podolskis zum polnischen Verein Gornik Zabrze. «Unser Verein ist im ständigen Kontakt mit Lukas Podolski, aber wir möchten uns zum Charakter dieser Gespräche nicht äußern», sagte Vereinssprecher Bartlomiej Perek der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Auch die «Bild»-Zeitung hatte zuvor über Wechselpläne Podolskis in sein Geburtsland berichtet.

Podolski ist seit langem Fan von Gornik Zabrze, einem Verein in der Nähe seines Heimatortes Gleiwitz (Gliwice). Schon öfter hatte er berichtet, die Gornik-Spiele regelmäßig zu verfolgen und seine Karriere gerne dort beenden zu wollen. Zabrze ist einer der erfolgreichsten Vereine in der polnischen Fußballgeschichte. Die polnische Meisterschaft gewann der Club 14 Mal - zuletzt allerdings in der Saison 1987/1988.

Nach Informationen der polnischen Sportzeitung «Przeglad Sportowy» stehen die Chancen für einen Transfer Podolskis nach Polen nicht schlecht. Das Internetportal «Sport.pl» zitierte Dariusz Czernik, Vorstandsmitglied von Gornik Zabrze: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns nicht einigen. Ich kenne Lukas sehr gut und weiß, dass der finanzielle Aspekt für ihn nicht so wichtig ist.»

Der heute 34-jährige Podolski hatte 2014 den Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft gewonnen. Vor seinem Wechsel nach Japan spielte er unter anderem beim 1. FC Köln, Bayern München, Arsenal London und Galatasaray Istanbul.

Immer wieder hatte Podolski mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln geliebäugelt. Der 130-malige Nationalspieler stammt aus der Jugend des 1. FC Köln und spielte als Profi zwischen 2003 und 2006 sowie 2009 und 2012 bei seinem Herzensclub.

Horst Heldt ließ offen, ob eine Rückkehr auch als Spieler und nicht nur in anderer Funktion möglich sein könne. «Erstmal muss er sich festlegen, was gewollt ist. Er gibt das Tempo vor. Podolski muss wissen, was er will. Ich kenne seine Gedanken nicht», sagte der Nachfolger von Armin Veh.