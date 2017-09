J-League : Podolski trifft bei 2:0-Sieg von Kobe

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 11:42 Uhr

Podolski erzielte beim 2:0 (0:0) im Spiel bei Albirex Niigata in der 88. Minute den zweiten Treffer, nachdem Kobe kurz nach der Pause durch ein Eigentor in Führung gegangen war. Vissel holte damit zehn Punkte aus den letzten vier Spielen und liegt in der Tabelle auf dem 10. Platz.

J-League, 27. Spieltag