Fussball : Polizei sucht nach Böller-Werfer: Verdächtiger wieder frei

Nach der wegen eines Böllerwurfs abgebrochenen Regionalliga-Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster hat sich der Tatverdacht gegen eine am Sonntag zunächst festgenommene Person nicht bestätigt. Wie die Polizei Essen auf dpa-Anfrage erklärte, sei der Mann relativ schnell wieder auf freien Fuß gesetzt worden und konnte vollständig rehabilitiert werden. „Die Ermittlungen laufen weiter. Wir suchen auch Zeugen, die vielleicht selbst Videoaufnahmen gemacht haben“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West an der Essener Hafenstraße war am Sonntag beim Stand von 1:1 zunächst unterbrochen worden, nachdem aus der Essener Fankurve ein Feuerwerkskörper in Richtung der Auswechselspieler von Münster geworfen wurde. Dabei erlitt Münsters Spieler Marvin Thiel ein Knalltrauma. Nach einer Besprechung mit beiden Teams ...

