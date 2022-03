Bundesliga : Premiere von Magaths Hertha ohne Magath: „Jetzt erst recht“

Felix Magath ist wohl Herthas letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Doch gleich zum Start seiner Mission fehlt der Trainer. Sein Vertreter setzt auf ähnliche Tugenden wie der Chef.

Auch ohne den vermeintlichen Retter geht Hertha BSC die erste Etappe der Mission Magath im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit neuen Hoffnungen an. „Ich bin bereit und überzeugt, dass unsere Jungs wissen, was sie am Wochenende bringen müssen“, sagte Co-Trainer Mark Fotheringham, der den an Corona erkrankten Cheftrainer Felix Magath...

