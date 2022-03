2. Bundesliga : Profi Kyereh bei WM - Lawrence und Irvine hoffen noch

Daniel-Kofi Kyereh kehrt mit Rückenwind nach Hamburg zurück. Der ghanaische Fußball-Profi des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli hat sich mit der Nationalmannschaft seines Landes für die WM in Katar qualifiziert. Dafür reichte dem Team am Dienstagabend ein 1:1 in Nigeria (Hinspiel 0:0). Kyereh wurde in der zweiten Halbzeit eingesetzt.

Auch der Waliser James Lawrence und der Australier Jackson Irvine aus dem Team der Hamburger hoffen noch auf eine WM-Teilnahme. Wales trifft im Juni auf den Sieger der Partie Schottland gegen die Ukraine. Australien spielt am 7. Juni im Duell der Gruppendritten zunächst gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei einem Erfolg wartet Peru, Tabellenfün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.