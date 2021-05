Ex-Fußballstar : Prozess gegen Giggs wegen Körperverletzung ab 24. Januar

Ex-Fußballstar Ryan Giggs (47) muss sich vom 24. Januar 2022 an einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung stellen.

Manchester | Das Gericht in Manchester kündigte den Prozess in einer 15-minütigen Anhörung an, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der frühere Spieler von Rekordmeister Manchester United soll seine Ex-Freundin und deren Schwester angegriffen haben. Der Trainer der walisischen Nationalmannschaft weist die Vorwürfe zurück. Bei der Fußball-EM im Sommer wird ...

