Ligue 1 : PSG besiegt Bordeaux - AS Monaco kassiert Niederlage

Paris Saint-Germain hat die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 verpasst, obwohl die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bei Girondins Bordeaux mit 1:0 (1:0) siegte.

Bordeaux | Den einzigen Treffer der Partie erzielte Pablo Sarabia in der 20. Minute. Es war der achte Sieg der Pariser, die sich zu Weihnachten vom deutschen Trainer Thomas Tuchel getrennt hatten, in den vergangenen zehn Spielen. In der Tabelle bleibt OSC Lille (62) aber an der Spitze dank eines Last-Minute-Doppelpacks von Jonathan Davis zum 2:0 (0:0)-Sieg dahei...

