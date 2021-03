Sieg gegen Lille : PSG zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein

Paris Saint-Germain steht im Viertelfinale des französischen Fußball-Pokals.

Paris | Der 13-malige Cup-Gewinner setzte sich im Parc des Princes gegen Liga-Spitzenreiter OSC Lille mit 3:0 (2:0) durch. Bereits in der neunten Minute gingen die Pariser durch Mauro Icardi in Führung. Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé erhöhte per Foulelfmeter (41.) drei Minuten nach seiner Einwechslung für Icardi und traf auch noch in der Nachspielze...

