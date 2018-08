Fußball-Wahl : Rätsel um Ronaldo - UEFA überrascht von Abwesenheit

Manch einer wollte Cristiano Ronaldo in einem orangenen Sportwagen in Monaco gesehen haben. Bei der Gala zur Auszeichnung der besten Fußballer Europas des Jahres 2018 fehlte der portugiesische Superstar aber kurzfristig - zur Überraschung auch von UEFA-Chef Aleksander Ceferin.

von dpa

31. August 2018, 11:47 Uhr

«Wir haben kurz vor der Veranstaltung von Juventus Turin erfahren, dass er nicht kommt. Wir wissen nicht warum», sagte Ceferin. Ronaldos Abwesenheit ließ Raum für Spekulationen. War der 33-Jährige etwa wieder einmal beleidigt, dass er nicht die Hauptrolle spielte? Den Preis als bester Fußballer Europas 2018 bekam nicht er, sondern sein ehemaliger Teamkollege von Real Madrid, Luka Modric.

Sein Berater Jorge Mendes schimpfte jedenfalls in der portugiesischen Zeitung «Record» über Platz zwei seines Klienten: «Cristiano Ronaldo hat 15 Tore geschossen, Real einmal mehr zum Champions-League-Titel geführt. Das ist einfach lächerlich.»

Diese Sichtweise wollte Ceferin nicht hinnehmen. «Die Wahl wurde von 80 Trainern der Teams in Champions League und Europa League vorgenommen und von 55 Journalisten aus allen unseren Verbänden», sagte er. Der UEFA-Boss wollte aber auch nicht spekulieren: «Vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, warum er nicht da war».

Laut Ceferin wurden die Kandidaten nicht vorab über das Ergebnis informiert. «Luka Modric war überwältigt, dass er gewonnen hat.» Offenbar kannte aber zumindest Mendes und damit sicher auch Ronaldo vor der Auszeichnung das Wahl-Ranking.

Ronaldo war in früheren Jahren schon häufiger von Wahl-Galas ferngeblieben, wenn er nicht der Sieger war. Durch seine Abwesenheit am Donnerstag konnte er nicht seine UEFA-Auszeichnung als bester Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison in Empfang nehmen.