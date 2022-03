Fußball : Randalierende Fußballanhänger: Polizei schließt ICE-Wagen

Nach dem Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Schalke 04 haben Fußball-Fans am Samstag auf der Rückreise in einem Fernzug randaliert. Nach Angaben der Bundespolizei musste ein Wagen in Bielefeld wegen der Schäden geschlossen werden. Scheiben und Türen waren mit einem Nothammer zerstört worden. Auf einer Toilette waren die Spiegel zerschlagen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Anhänger von Hannover 96 sind. Sie leitete Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen des Vorfalls von Samstagabend. Hannover hatte die Partie der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:2 (0:1) verloren.

