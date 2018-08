DFB-Pokal : RB Leipzig rettet sich in Unterzahl – 1. FC Köln mit Kantersieg

Mit einem fast zweistelligen Sieg hat der 1. FC Köln am Sonntag die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht.

von dpa

19. August 2018, 17:27 Uhr

Berlin | Die Bundesligisten RB Leipzig und FC Augsburg haben nach Anlaufschwierigkeiten die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. RB gewann am Sonntag beim Regionalligisten Viktoria Köln 3:1, Augsburg beim TSV Steinbach 2:1. Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf dagegen lösten ihre Aufgaben ohne Mühe. Die Fortuna setzte sich bei Rot-Weiß Koblenz 5:0 durch, Hannover beim Drittligisten Karlsruher SC 6:0. Erstliga-Absteiger Köln gewann beim BFC Dynamo in Berlin 9:1. Am Samstag waren Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart als erste Bundesligisten gescheitert. Am Montag spielen Borussia Dortmund, Hertha BSC und der SC Freiburg.