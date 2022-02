Bundesliga : RB reist mit Willi Orban, aber ohne Angelino zu Hertha BSC

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Spiel bei Hertha BSC am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) wieder auf Willi Orban zurückgreifen.

Der Abwehrchef hatte am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian (2:2) wegen einer Erkältung passen müssen. „Willi trainiert wieder und ist spielfähig“, sagte RB-Trainer Domenico Tedesco. Verzichten müssen die Sachsen beim Gastspiel in der Hauptstadt auf Angelino. Der Spanier hatte sich nach dem Europa-League-Einsatz schwach un...

