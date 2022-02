Bundesliga : RB-Stürmer Poulsen: Tedesco ist ein „Toptrainer“

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen hält seinen neuen Chef Domenico Tedesco für einen „Toptrainer. Ich bin sehr froh, dass er jetzt hier ist. Er hat bislang einen sehr guten Job gemacht“, sagte der dänische Fußball-Nationalspieler in der ran Bundesliga Webshow.

„Wir sind mit ihm auf einem guten Weg und machen fast jede Woche Riesenfortschritte. Da hat er einen großen Anteil daran. Wir sind näher an dem dran, was sich Domenico vorstellt, als an dem, was sich Vorgänger Jesse Marsch vorgestellt hat.“ Poulsen hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Solange ich mich hier wohlfühle und wir im...

