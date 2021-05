DFB-Pokalfinale : Rechtzeitig für Berlin: BVB-Torjäger Haaland vor Comeback

Der Dortmunder Torjäger Erling Haaland steht rechtzeitig vor dem Pokalfinale seines Team am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig vor dem Comeback.

Dortmund | Nach gut zweiwöchiger Zwangspause nahm der 20 Jahre alte Norweger am Dienstag erstmals wieder am Teamtraining des Fußball-Bundesligisten teil. Bereits am eigentlich trainingsfreien Montag hatte er eine individuelle Einheit absolviert. Damit dürfte der beste Dortmunder Torschütze dieser Saison zum Kader gehören, der am Mittwochnachmittag zum Endspiel n...

