Europa League : Rechtzeitig vor Duell Man United: Ibrahimovic wieder fit

Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert und steht im Duell mit seinem Ex-Club Manchester United in der Fußball-Europa-League wieder zur Verfügung.

Milano | Der 39-Jährige hatte zuletzt vier Partien pausieren müssen, darunter auch beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Old Trafford. „Seine Rückkehr in den Kader ist wichtig für uns, aber es ist klar, dass er nicht über 90 Minuten spielen kann“, sagte Milan-Coach Stefano Pioli. Der Torjäger hatte von 2016 bis 2018 für Man United gespielt. Ohne Ibrahimovic h...

