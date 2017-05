Relegationserfolg gegen 1860 : Regensburg feiert Jahn-Aufsteiger am Abend in der Stadt

Nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga dürfen sich die Profis von Jahn Regensburg mit ihrem Erfolgscoach Heiko Herrlich am heutigen Mittwochabend in Regensburg noch mal ausgiebig von ihren Anhängern feiern lassen.