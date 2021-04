Bundesliga : Rettig über Ablösesummen für Trainer: Kluge Entscheidung

Andreas Rettig hat mit Ablösezahlungen für umworbene Trainer im Fußball-Geschäft kein Problem.

Mainz | Im Gegenteil: „Dass für Schlüsselpositionen viel Geld in die Hand genommen wird, ist nicht überraschend.“ „Im besten Fall macht der Trainer jeden Spieler des Kaders besser. Insofern ist es eine kluge unternehmerische Entscheidung, viel Geld in diese Personalie zu investieren“, sagte der 57-Jährige in einem ZDF-Interview. Außerdem habe der Trainer „...

