Fußball-Bundesliga : Reus bricht Dortmunds Remis-Fluch - Gladbach weiter Erster

Auch ohne den suspendierten Jadon Sancho hat Borussia Dortmund seine Unentschieden-Serie beendet und mischt in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga wieder kräftig mit - Borussia Mönchengladbach winkt trotz Niederlage für eine weitere Woche die Tabellenführung.

von dpa

19. Oktober 2019, 20:28 Uhr

Dank des fünften Saisontreffers des Ex-Gladbachers Marco Reus (58.) besiegte die Dortmunder Borussia im Top-Spiel die aus Mönchengladbach mit 1:0 (0:0).

Mit 15 Punkten ist der BVB nach drei Remis in Serie punktgleich mit dem FC Bayern sowie einen Zähler hinter Gladbach und dem VfL Wolfsburg Vierter - und als bisher einziger Sieger aus den Top-8 der Tabelle der Gewinner des Spieltags. Allerdings leisteten die Dortmunder auch eine unfreiwillige Steilvorlage für den Erzrivalen FC Schalke 04: Nur die Gelsenkirchener könnten am Sonntag mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim Gladbach noch von der Spitze verdrängen.

Der 19 Jahre alte Sancho war offenbar zu spät von den Länderspielen mit England zurückgekehrt und fehlte deshalb im Kader. «Er testet ab und zu die Grenzen aus - und dann sind wir dafür da, die Grenzen zu setzen», sagte Manager Michael Zorc bei Sky. Die Entscheidung sei alternativlos gewesen, gelte aber nur für dieses Spiel.

Die Position von Sancho rechts offensiv nahm der etatmäßige Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ein, für den der gelernte Innenverteidiger Manuel Akanji rechts hinten spielte. Im Sturm wechselten sich Neuzugang Julian Brandt und Kapitän Reus ab. Erwartet hatte man dort nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Paco Alcácer eigentlich Mario Götze, doch der musste wegen eines grippalen Infekts kurzfristig passen.

Die Gladbacher wussten nach den Spielen der Konkurrenz am Mittag schon bei Anpfiff, dass sie auch bei einer knappen Niederlage zumindest bis Sonntag Tabellenführer bleiben würden, spielten aber keineswegs auf Ergebnissicherung. Die große Chance zur Führung hatte Stefan Lainer, der nach einem Freistoß aus spitzem Winkel und kurzer Entfernung zum Abschluss kam. BVB-Torhüter Roman Bürki parierte, Lainer protestierte, doch die Torlinientechnik schlug nicht an (26.). Auch als er den alleine vor sich aufgetauchten Breel Embolo zweimal ohne Foul bremste, rettete Bürki die heimische Borussia. In der 71. Minute musste der Schweizer aber verletzt ausgewechselt werden.

Die Dortmunder taten sich aber trotz großem Engagements erneut schwer. Die Selbstverständlichkeit in vielen Aktionen ist dem Vize-Meister abhanden gekommen, zudem fehlten Sanchos Überraschungsmomente merklich. Nach einer halben Stunde waren sie der Führung aber zweimal ganz nah.

Zunächst lenkte Gladbachs Torhüter Yann Sommer einen Kopfball von Mats Hummels an die Latte (32.), kurz darauf schien er der große Pechvogel, als er einen Schuss seines langjährigen Teamkollegen Thorgan Hazard passieren ließ. Weil Reus zuvor mit der Hacke einige Millimeter im Abseits stand, rettete der Videobeweis Sommer und brachte den Ex-Gladbacher Hazard um seinen ersten Treffer im zehnten Pflichtspiel für den BVB.

Nach der Pause wurde der Belgier dann doch zumindest zum Wegbereiter des 1:0, als er Reus glänzend bediente, der den Ball über Sommer lupfte. Das Tor löste aber keine Dortmunder Fesseln, danach drängte Gladbach mit Macht auf das 1:1. Das vermeintliche 2:0 durch Julian Brandt wurde wegen einer erneuten Abseitsposition von Reus nicht gegeben. BVB-Keeper Marwin Hitz rettete zwei Minuten vor Schluss glänzend gegen Lainer.