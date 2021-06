Fußball-EM : Ronaldo jagt Rekorde - Benzema beendet Tor-Abstinenz

Es war ein denkwürdiges EM-Gruppenfinale. Titelverteidiger Portugal gegen Weltmeister Frankreich. Am Ende geht es um zwei Stürmer, die sich aus gemeinsamen Real-Madrid-Zeiten bestens kennen.

Budapest, 1146, 1146 Ungarn, Ungarn, Ungarn, Ungarn | Fast 55 000 Zuschauer in Budapest erleben ein furioses EM-Gigantenduell. Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich trennen sich am Mittwochabend zum Vorrundenabschluss in der Puskas Arena 2:2 (1:1) - beide Mannschaften erreichen das Achtelfinale. Im Mittelpunkt stehen Cristiano Ronaldo und Karim Benzema mit bemerkenswerten Zahlen. 109 ...

