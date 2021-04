Premier League : Rückschlag für Klopp: Liverpool nur Remis gegen Newcastle

Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen.

Liverpool | Der englische Fußballmeister kam am Samstag gegen Newcastle United nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1 (1:0). Liverpool verpasste als Tabellensechster der Premier League mit 54 Punkten vorerst den Sprung auf Rang vier, der noch zur Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison berechtigt. Die lange Zeit dominierende Klopp-Elf...

