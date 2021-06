Nationalspieler : Rüdiger und „das ganze Kriegerding“: Knallhart und nett

Er ist ein knallharter Kämpfer auf dem Rasen. Er kann aber auch nett sein, urteilen seine Mitspieler. Antonio Rüdiger soll nach dem Champions-League-Triumph mit Chelsea nun bei der EM für Deutschland seine Tugenden einbringen.

Herzogenaurach | Mit dem Carbon-Gesichtsschutz noch in der Hand betrat Antonio Rüdiger den Trainings-Rasen. Und noch vor den ersten Aufwärmübungen streifte sich der Abwehrhüne die schwarze Maske über. Der 1,90 Meter große Profi kann auf dem Fußballplatz schon ein wenig Furcht verbreiten, auch wenn es am Sonntag in Herzogenaurach noch nicht gegen EM-Auftaktgegner Fr...

