Wechsel zum BVB? : Salzburgs Trainer Jaissle erwartet Adeyemi-Abgang im Sommer

Trainer Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg rechnet mit einem Abschied des deutschen Fußball-Nationalstürmers Karim Adeyemi im Sommer.

„Ich vermute, dass er zeitnah den nächsten Schritt geht im nächsten Sommer”, sagte Jaissle in München bei Amazon Prime Video vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München. Er wisse aber nicht, wie sich Adeyemi entscheidet, ergänzte der 33-Jährige vor dem Anpfiff. Der 20 Jahre alte Stürmer hat bei den Österreichern no...

