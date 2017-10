0:0 zum Auftakt : Schäfer startet bei Trainer-Debüt in Teheran mit einem Remis

Winfried Schäfer ist mit einem Teilerfolg in sein Trainer-Engagement in Teheran gestartet. In einem allerdings schwachen Heimspiel trennten sich Esteghlal Teheran und Fulad Khusestan torlos.